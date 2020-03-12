بعد روجاني.. لاعب سلة ريال مدريد يصاب بكورونا

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، إعادة جميع اللاعبين إلى بيوتهم كإجراء وقائي لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت صحيفة "إلموندو" الإسبانية اليوم الخميس، أن ريال مدريد قرر إعادة كل اللاعبين إلى منازلهم وإلغاء التدريبات الإستعدادية لمواجهة إيبارفي الدوري الإسباني.
وأشارت أن اللاعبين دخلوا في حجر صحي لمدة 15 يوم نظراً لإصابة أحد لاعبي فريق السلة في ريال مدريد بفيروس كورونا.
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