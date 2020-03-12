رياضة | تذكرة التأهل للممتاز تغازل 3 فرق بالمجموعة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تذكرة التأهل للممتاز تغازل 3 فرق بالمجموعة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، منافسة شرسة بين الثلاثي فريق البنك الأهلي، وبني سويف، والألومنيوم لاسيما مع تقارب عدد النقاط بينهم.

حيث يحتل البنك الأهلي صدارة المجموعة برصيد35 وياتي فريق نادي بني سويف في المركز الثاني بنفس الرصيد35 نقطة، فيما يأتي فريق الألومنيوم في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

وتشهد الجولة المقبلة مواجهات قوية للفرق الثلاثة، حيث يلتقي فريق الألومنيوم نظيره فريق نادي طهطا، صاحب المركز قبل الأخير برصيد10 نقاط، وتعد هذه المباراة هي الاسهل في المنافسات الخمسة المتبقية للنادي الحمادي، والتي يسعى خلالها لتحقيق فوز يضمن له البقاء في المنافسة على صدارة المجموعة، وتعويض خسارته الأخيرة أمام بترول أسيوط.

فيما يستضيف فريق نادي بني سويف، نظيره فريق نادي ديروط، صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط، ويسعي فريق بني سويف لتحقيق فوز ربما يجعله ينفرد بصدارة المجموعة حال تعثر البنك الأهلي الذي يتساوى معه في النقاط، في مباراته أمام شبان قنا بملعب الاخير.

ويواجه البنك الأهلي، في الجولة المقبلة، نظيره فريق الشبان المسلمين بقنا، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 30. نقطة، بملعب الاخير، والتي تعد أقوى مباريات الجولة والتي سوف يتحدد عليها موقف المنافسة على الصدارة بالمجموعة.

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خمسة جولات تفصلنا عن نهاية منافسات المجموعة الأولى، في السطور التالية نسرد المباريات المتبقية لكل فريق من المنافسين على صدارة المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

1- مباريات الألومنيوم



الالومنيوم × طهطا داخل الارض

الاعلاميين × الالومنيوم خارج الارض

الألومنيوم × شبان قنا داخل الارص

ديروط × الألومنيوم خارج الارض

سوهاج × الألومنيوم خارج الارض

2- مباريات بني سويف



بني سويف × ديروط داخل الارض

الفيوم × بني سويف خارج الارض

بني سويف × ت بني سويف داخل الارض

البنك الأهلي × بني سويف خارج الارض

بني سويف × طهطا داخل الارض

3- مباريات البنك الأهلي

شبان قنا × البنك الأهلي خارج الارض

البنك الأهلي × سوهاج داخل الارض

المنيا × البنك الأهلي خارج الارض

البنك الاهلي× بني سويف داخل الأرض

بترول اسيوط × البنك الأهلي خارج الارض

ترتيب المجموعة الأولى



1- بني سويف 35 نقطة

2- البنك الأهلي 35 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 31 نقطة

5- بترول أسيوط 24 نقطة

6- تليفونات بني سويف 23 نقطة

7- سوهاج 22 نقطة

8- المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 11 نقطة

12- طهطا 10 نقاط