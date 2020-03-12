رياضة | كشف حساب مروان محسن مع الأهلي .. رقم كارثي يهدد مستقبل هجوم الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب مروان محسن مع الأهلي .. رقم كارثي يهدد مستقبل هجوم الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المهاجم مروان محسن لاعب الأهلي مع الفريق الأحمر في تعادل الأمس أمام سموحة في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أرقام تهديفية ضعيفة لمروان محسن مع الأهلي

ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام من محبي الكرة المصرية أرقام مروان محسن مهاجم الأهلي في كافة البطولات المحلية والأفريقية هذا الموسم.

في بطولة الدوري المصري شارك مروان محسن مع الأهلي في 10 مناسبات سجل ثلاثة أهداف فقط وهوا معدل تهديفي ضعيف لمهاجم الأهلي الأساسي في تشكيلة السويسري رنيه فايلر.

في بطولة كأس مصر خاض مروان محسن مباراة وحيدة ولم يسجل أية أهداف.

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في بطولة دوري أبطال أفريقيا لعب مروان محسن 6 لقاءات مع المارد الأحمر لم يسجل سوى هدف وحيد.

بهذا يكون المهاجم الدولي قد سجل أربعة أهداف فقط في مجموع 17 مباراة خاضها مروان محسن مع القلعة الحمراء في كافة البطولات بمعدل تهديفي هدف كل 4 مباريات.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري المصري

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 49 نقطة من 17 جولة، حيث حقق الأحمر الفوز في 16 لقاء وتعادل في مباراة وحيدة أمام سموحة ولم يتلقى لاعبو المدرب السويسري رنيه فايلر أية هزائم.

سجل لاعبو الأهلي 46 هدف خلال 17 جولة واستقبلت شباك الأحمر أربعة أهداف فقط كأقوى خط دفاع في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.