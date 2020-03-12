رياضة | ٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط نادي ليفربول الإنجليزي أمس الأربعاء على يد نظيره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب آنفليد.

وبهذه النتيجة يضمن نادي أتلتيكو مدريد الصعود رسميا الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة مباراتي الذهاب والاياب وذلك بعد أن فاز في المباراة الأولى بهدف نظيف لتصبح النتيجة ٤-٢ لصالح الفريق الإسباني.

مستقبل محمد صلاح

ومنذ فترة طويلة من هذا الموسم وكان مستقبل المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر في حيره كبيرة سواء بين الناس أو بين الصحف العالمية.

٣ سيناريوهات لمستقبل صلاح مع ليفربول الفترة القادمة

ويوجد ٣ سيناريوهات لمستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول عقب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا نستعرضهم لكم كالآتي:

١- السيناريو الأول لمحمد صلاح هو أن يستمر مع نادي ليفربول حتى نهاية عقده مع الفريق في نهاية عام ٢٠٢٣ وهو السيناريو الأبعد حتى الآن.

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٢- أما بالنسبة للسيناريو الثاني أمام نجمنا المصري هو الرحيل عن صفوف نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والانضمام إلى واحد من كبار أوروبا الذين أظهروا اهتمام بضمه ليبدأ معهم رحلة نجاح جديدة وهذا هو السيناريو الأقرب بشدة حتى الآن.

٣- والسيناريو الثالث بالنسبة لصلاح هو أن ييقى في صفوف نادي ليفربول موسم أخر وحيد في حالة عدم وصول عرض مناسب لضمه في الصيف القادم.

الأندية التي ترغب في ضم صلاح

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي ريال مدريد ونادي يوفنتوس ونادي برشلونة.

مشاركات محمد صلاح مع نادي ليفربول هذا الموسم

وقد شارك محمد صلاح في ٣٨ مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٢٠ هدف وصنع ٧ أهداف آخرين.

ولكن في النهاية أي سيناريو سيختاره صلاح في نهاية الموسم الجاري لمستقبله ليبدأ به قصة جديدة من الموسم القادم؟