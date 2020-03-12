رياضة | حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يدرس استبعاد نجم الأهلي من المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري، للإعلان عن قائمة الفراعنة لمواجهة منتخب توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، وستقام مباراتى مصر يومي 26 و29 مارس الجاري لحساب الجولات الثالثة والرابعة.

ويفكر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر فى استبعاد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي من المعسكر القادم خاصة بعد تراجع مستوي اللاعب خلال الفترة السابقه.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الجهاز الفنى للفراعنة سيعلن عن قائمة المحليين يوم 22 مارس القادم قبل إنطلاق النعسكر بساعات إنتظارًا للإنتهاء من جميع مباريات الدوري، للوقوف على حالة كل اللاعبين الفنية والبدنية.

ويذكر أن البدري قرر ضم الرباعي المحترف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني.

