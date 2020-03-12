رياضة | رغم نهاية المهلة.. محاولات مصرية لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم نهاية المهلة.. محاولات مصرية لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ناديي الأهلي والزمالك، لخوض منافسات دور النصف نهائي لدوري أبطال إفريقيا، خلال شهر مايو المقبل، عقب نجاحهم في التأهل سويًا من دور الثمانية للبطولة.

واستقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي "كاف"، لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار الجبلاية، عقب الجلسة التي جمعت المجلس في وجود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي أكد على دعم الدولة المصرية لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

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ومن المنتظر أن يتقدم المجلس بطلب رسمي إلى الكاف، خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل وجود ناديي الأهلي والزمالك، في نصف نهائي دوري الأبطال، وتزايد فرصة أحدهم في الفوز باللقب.

وكان مجلس الجبلاية رفض التقدم في وقت سابق باستضافة الحدث القاري رغم مخاطبات الكاف، إلا أن دعم الدولة غير موقف الجبلاية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، بينما يلتقي الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.