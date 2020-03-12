رياضة | رسمياً .. تأجيل الدوري الإسباني بسبب "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً .. تأجيل الدوري الإسباني بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الإتحاد الإسباني اليوم الخميس 12 مارس تأجيل بطولتي الدوري الإسباني La Liga ودوري الدرجة الأولى لمدة أسبوعين، بسبب إنتشار فيروس كورونا في إسبانيا.

وجاء قرار الإتحاد الإسباني بالمشاورة مع رابطة أندية الدوري الإسباني "لا ليجا" وبعض السلطات المختصة في إسبانيا.

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وكان الإتحاد الإسباني قد علق منافسات الدرجات الدنيا من كرة القدم الإسبانية، مع إقامة مباريات الدوري ودوري الدرجة الأولى دون حضور جماهيري.

ودفع إنتشار الوباء في إسبانيا لتأجيل المنافسات أسبوعين على اقل تقدير، مع إمكانية مد هذا التأجيل لوقت آخر.

وكان أحد لاعبي فريق كرة السلة بنادي ريال مدريد قد أصيب بالفيروس، مما أجبر إدارة النادي الملكي على عزل جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لمدة 15 يوماً