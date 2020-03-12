رياضة | يويفا يطالب روما وإنتر ميلان بالانسحاب من الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يويفا يطالب روما وإنتر ميلان بالانسحاب من الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، طلباً غريباً وصادماً لفريقين روما وإنتر ميلان الإيطاليين، بعد تعليق مبارلتيهما في الدوري الأوروبي مع فريقي أشبيلية وخيتافي الإسبانيين على الترتيب.

وذكرت تقارير إيطالية، أوردتها شبكة "ميساجيرو" وتناقلتها شبكة "فوتبول إيطاليا"، أن اليويفا طلب من عملاقي إيطاليا الإنسحاب من بطولة الدوري الأوروبي.

وأضافت التقارير، أن الإتحاد الأوروبي برئاسة "أليكسندر سيفرين" يريد إستكمال المسابقة بشكل طبيعي، ووجود أندية إيطالية قد يهدد البطولة بشكل كبير، بعد تفشي فيروس كورونا بصورة صادمة في إيطاليا.

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كما يريد سيفرين إقامة بطولة يورو 2020 في موعدها في الصيف المقبل، والتي أصبح إقامتها في موعدها على المحك.

وفي نفس السياق، ذكرت التقارير أن ناديي إنتر ميلان وروما رفضا مقترح اليويفا، وأصرا على إستكمال مشوار البطولة.

وكان مقرراً أن يواجه روما وإنتر ميلان فريقي أشبيلية وخيتافي في إسبانيا مساء اليوم الخميس في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، إلا أن السلطات الإسبانية قررت قطع خطوط الطيران بينها وبين إيطاليا للحد من إنتشار المرض.

كما تم إعلان إصابة قلب دفاع يوفنتوس الإيطالي، دانيلي روجاني بالمرض أمس، لتصبح إقامة مباراة العودة بين يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا مهددة بشكل كبير.