شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: أغلقنا صفحة سموحة.. وتركيزنا في مباراة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تماما صفحة مباراة سموحة التي أقيمت أمس الأربعاء، في الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال فايلر، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «لدينا مباراة مهمة للغاية أمام إنبي بعد غدٍ، ومن ثم نتطلع لتحقيق الفوز بها؛ لاستعادة الانتصارات من جديد».

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واشار إلى أن الفريق استفاد من مباراة سموحة أمس بعدما وضع الجهاز الفني يده بشكل جيد جدا على كافة الإيجابيات والسلبيات؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد للمرحلة المقبلة.

وأضاف فايلر: «لدينا العديد من الارتباطات المهمة في مسابقة الدوري خلال الأيام القادمة، ومن ثم علينا التركيز في هذا الأمر؛ من أجل استعادة الانتصارات من جديد».

وتعادل الأهلي إيجابيا أمس أمام سموحة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة في الجولة 18 من منافسات الدوري الممتاز.