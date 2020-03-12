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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعبو الانتر سيبقون في الحجر المنزلي لـ10 أيام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020
أكّدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية أن لاعبي نادي الإنتر بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني سيبقون في الحجر المنزلي حتّى يوم 22 آذار الجاري.
ويأتي هذا الإجراء بعد تعرض لاعب يوفنتوس دانييلي روغاني لفيروس كورونا، بعد ثلاثة أيام فقط من مباراة فريقه أمام الإنتر.
وتابعت الصحيفة أنه لا يوجد داعٍ لإجراء فحص فيروس كورونا على اللاعبين، كونه لم تظهر حتّى الآن أي عوارض عليهم، وفي حال بقي الحال على ما هو عليه لحين إنتهاء مدّة العزل المنزلي، سيعودون إلى التمارين.
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