- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوباميانغ: أنا سعيد في أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020
سعى اللاعب بيير إميريك أوباميانغ مرة أخرى إلى تهدئة حديث الانتقال الذي يحيط به في أرسنال بقوله إنه "سعيد حقًا" في استاد الإمارات.
وقال أوباميانغ: "اللعب هنا يعني لي الكثير. عندما كنت أصغر سنا كنت أراقب أرسنال لأنهم كان دائما لديهم لاعبين رائعين وفازوا بالبطولات أيضا. أعتقد أنه من دواعي سروري أن أكون هنا، أنا سعيد حقًا، هذا هو شعوري".
وأضاف: "أحاول أن أكون دائما على استعداد، مهما حدث. لهذا أقول، عندما أنظر إلى نفسي، يجب أن أكون جاهزًا، أحاول أن أكون لائقًا في كل مباراة".
كانت هذه تفاصيل خبر اوباميانغ: أنا سعيد في أرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.