اوباميانغ: أنا سعيد في أرسنال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

سعى اللاعب بيير إميريك ​أوباميانغ​ مرة أخرى إلى تهدئة حديث الانتقال الذي يحيط به في ​أرسنال​ بقوله إنه "سعيد حقًا" في استاد الإمارات.



وقال أوباميانغ: "اللعب هنا يعني لي الكثير. عندما كنت أصغر سنا كنت أراقب أرسنال لأنهم كان دائما لديهم لاعبين رائعين وفازوا بالبطولات أيضا. أعتقد أنه من دواعي سروري أن أكون هنا، أنا سعيد حقًا، هذا هو شعوري".

وأضاف: "أحاول أن أكون دائما على استعداد، مهما حدث. لهذا أقول، عندما أنظر إلى نفسي، يجب أن أكون جاهزًا، أحاول أن أكون لائقًا في كل مباراة".