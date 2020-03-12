شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الويفا سيعلّق مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020 أكّدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية وعدّة تقارير صحافية أخرى أنّ ​الإتحاد الأوروبي لكرة القدم​ سوف يتخّذ قرارا بتعليق جميع مباريات ​دوري أبطال أوروبا​ و​الدوري الأوروبي​، بسبب أزمة فيروس كورونا المُستجدة.

ويأتي هذا الإجراء المتوقع إصداره رسميا في الساعات المقبلة، بعد إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني بالفيروس، كذلك عدم تمكّن بعثة نادي روما من السفر إلى إسبانيا لمواجهة إشبيلية بسبب منع حركة الطيران بين البلدين، ناهيك عن رفض نادي خيتافي السفر إلى ميلانو لخوض مباراته أمام الإنتر، وأخيرًا دخول فريق ريال مدريد في الحجر الصحّي بعد تعرض أحد لاعبي كرة السلة للفيروس.

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