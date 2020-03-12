شكرا لقرائتكم جهاز المنتخب يحسم اسماء الحراس الـ 3 لمباراتىّ توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، أسماء الحراس الثلاثة في قائمة الفراعنة لمباراتىّ توجو بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021، وهم محمد الشناوى ومحمد أبو جبل والمهدى سليمان.

وحسم المهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز مقعد الحارس الثالث في المنتخب بعد منافسة مع أكثر من إسم مثل محمد بسام حارس الطلائع والهانى سليمان حارس سموحة ومحمود جاد حارس انبى.

وكان الجهار الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل التى جاءت كالتالى:

Advertisements

أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى).

ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطنى الاستدعاء الرسمى للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجارى وهو موعد انطلاق المعسكر قبل 3 أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

واستبعد البدري 8 عناصر أخرى من المحترفين يأتي على رأسهم محمد النني نجم بشكتاش التركي والمنتقل إلى الفريق هذا الموسم على سبيل الإعارة من أرسنال، على الرغم من تألقه مع فريقه في الفترة الأخيرة، بجانب كل من أحمد المحمدي مدافع أستون فيلا الذى ساهم في قيادة فريقه إلى نهائي كأس رابطة المحترفين بصناعة هدف قاتل ضد ليستر سيتي لزميله تريزيجيه في نصف النهائي، بالإضافة إلى ثنائي اليونان علي غزال وعمرو وردة في لاريسا وكريم حافظ مدافع ملطية سبور التركي وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي وسام مرسي لاعب وسط ويجان الإنجليزي وحسين السيد مدافع الصفاقسي التونسي.