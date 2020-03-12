شكرا لقرائتكم الأهلي يعتذر عن عدم استقبال اعضائه اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي اعتذار النادي عن عدم استقبال اعضائه اليوم حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة، وأضاف ان القرار يشمل فروع الأهلي الثلاثة لتأمين سلامة الجميع وسوف يكون هناك تقييم للموقف خلال الساعات القادمة، وعندما يتوفر المناخ المناسب ولا تكون هناك اية خطورة على الأعضاء سيتم الاعلان عن استقبالهم في الفروع الثلاثة في الوقت الذي يريدونه بما يتفق مع المواعيد الثابتة المقررة من ادارة النادي في السابق. وتمنى مرجان السلامة لكل ابناء الوطن وان تمر هذه العاصفة على خير وتنعم مصر بالامن والامان دائما، وكان نادي الزمالك قد أتخذ أيضاًَ قراراً بعدم استقبال اعضاؤه اليوم الخميس وغداً الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

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