شكرا لقرائتكم الإتحاد الأوروبي يقترب من قرار تعليق دوري أبطال أوروبا واليوروباليج لتفشي كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، عن وجود قرار داخل الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، بتعليق مسابقتي دوري أبطال أوروبا واليوروباليج، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "COVED 19".

وفقاً لما نشره "راديو ماركا"الإسباني، إن الإتحاد الأوروبي يقترب من الإعلان عن قرار بتعليق جميع الأنشطة التابعة له بسبب سوء الأوضاع التي وصلت إليها كرة القدم في العالم بسبب فيروس كورونا.

وكان الإتحاد الإسباني لكرة القدم، قد قرر بشكل رسمي إيقاف مسابقة الليجا ودوري الدرجة الأولى بسبب تفشي فيروس كورونا.

أعلن لوريس روبياليس رئيس الإتحاد الإسباني اليوم،الخميس، في بيان رسمي، عن إيقاف الدوري الإسباني الممتاز، ودورى الدرجة الأولى بعد تفشي فيروس كورونا، وإكتشاف إصابة احد لاعبي الملكى لكرة السلة بفيروس كورونا.

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ورفع نادى ريال مدريد الإسباني حالة الطوارئ، بعد إصابة احد لاعبي فريق السلة بفيروس كورونا المستجد "COVED 19".

وفقاً لما نشره برنامج "التشرينجيتو"الإسباني، إنه تم إصابة أحد لاعبى فريق ريال مدريد لكرة السلة بفيروس كورونا، وهو ما دفع النادى لإعلان حالة الطوارئ داخل المدينة الرياضية "الفالديبيابس".

أضاف البرنامج، إن نادى ريال مدريد قرر مغادرة جميع لاعبي كرة القدم وكرة السلة مقر التدريبات "الفالديبيباس" بعد إصابة لاعب السلة بفيروس كورونا، خاصة وأن القطاعين يتواجدان معا في منطقة واحدة.

أوضح، إن جميع لاعبي ريال مدريد في جميع القطاعات تحت الحجر الصحي على الاقل لمدة 15 يوم، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.