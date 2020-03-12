شكرا لقرائتكم ماذا قال فايلر عن تألق أزارو بالسعودية وتراجع مستوي مروان مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التعليق على تألق المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى الاتفاق السعودي، خاصة بعد المستويات المميزة التي ظهر عليها المهاجم المغربي مع فريقه الجديد، وتسبب في إحراج الجهاز الفني بالأهلي.

ورفض فايلر التعليق علي سؤال أحد الصحفيين عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لمباراة سموحة، حول موقفه بعد تألق أزارو وهل ندم على رحيل اللاعب وقرار الإبقاء على مروان محسن، الذي خيب ظنون الجماهير الحمراء.

ورحل أزارو عن الأهلي رغبة من الإدارة الحمراء في قيد السنغالي اليو بادجي الوافد في الانتقالات الشتوية القادمة من صفوف رابيد فيينا النمساوي.

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ويواجه مروان محسن انتقادات حادة بسبب مستوياته السيئة وأزمة إهدار الفرص أمام المرمى، وعدم تعامله مع الكرة باتخاذ القرار السليم، بخلاف تسببه في غياب الفاعلية الهجومية للأهلي أمام مرمى المنافسين.

واعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي اعتذار النادي عن عدم استقبال اعضائه اليوم حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة، وأضاف ان القرار يشمل فروع الأهلي الثلاثة لتأمين سلامة الجميع وسوف يكون هناك تقييم للموقف خلال الساعات القادمة، وعندما يتوفر المناخ المناسب ولا تكون هناك اية خطورة على الأعضاء سيتم الاعلان عن استقبالهم في الفروع الثلاثة في الوقت الذي يريدونه بما يتفق مع المواعيد الثابتة المقررة من ادارة النادي في السابق.

وتمنى مرجان السلامة لكل ابناء الوطن وان تمر هذه العاصفة على خير وتنعم مصر بالامن والامان دائما، وكان نادي الزمالك قد أتخذ أيضاًَ قراراً بعدم استقبال اعضاؤه اليوم الخميس وغداً الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.