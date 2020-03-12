شكرا لقرائتكم بعد بيان يوفنتوس.. إنتر يعلق جميع أنشطته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، يوم الخميس، عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية لجميع فرقه في النادي، وذلك بعد إصابة لاعب يوفنتوس دانييلي روغاني بفيروس كورونا.

وقال إنتر في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: بعد بيان نادي يوفنتوس بشأن ثبوت إصابة دانييلي روغاني بفيروس كورونا، فإن نادي إنتر ميلان يعلق كافة الأنشطة الخاصة به حتى إشعار آخر، وسيتخذ النادي الخطوات والإجراءات اللازمة.