شكرا لقرائتكم يوفنتوس في "حجر صحي".. وإنتر مهدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية إيطالية، يوم الخميس، عن أن نادي يوفنتوس سيتجه إلى عزل جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالإضافة إلى فريق تحت 23 عاما والموظفين، بعد إصابة لاعبه دانييلي روغاني بفيروس كورونا.

وأعلن نادي يوفنتوس، يوم الخميس، عن إصابة دانييلي روغاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا.

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دانييلي روغان

وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" في تقرير لها على موقعها الإلكتروني: بدأ يوفنتوس تفعيل إجراءات العزل التي يتطلبها القانون، وبالتالي فإن جميع لاعبي فريق ماوريسيو ساري والموظفين الفنيين، بالإضافة إلى لاعبي فريق تحت 23 عاما وجميع العاملين في النادي والأشخاص الذين اتصلوا باللاعب، سيتم عزلهم.

وأضافت الصحيفة: ليس ذلك فحسب، يتضمن ذلك أعضاء فريق إنتر ميلان، الذي واجه يوفنتوس مساء الأحد، ولا يزال يوفنتوس ينتظر قرار الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" بخصوص مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المدافع روغاني يستوجب عليهم التواجد في عزلة ذاتية، في الحجر الصحي لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 14 يوما، على الرغم من عدم ظهور الأعراض على روغاني.

وذهبت صحيفة "لاغازيتا" إلى أنه تم إخطار الفرق التي لعب ضدها يوفنتوس في الأسابيع الأخيرة، إذ شارك روغاني ضد بريشيا في 16 فبراير وسبال في 22 فبراير، ثم تواجد في مقاعد البدلاء أمام ليون في دوري أبطال أوروبا في 26 فبراير، وأيضا في آخر مباراة ليوفنتوس أمام إنتر بتاريخ 8 مارس.