ريال مدريد في حجر صحي بسبب كورونا وتعليق الليغا مرحلتين على الأقل

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





أعلن ريال مدريد الخميس فرض حجر صحي على كامل أفراد النادي بجميع ألعابه بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني الى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين المقبلتين على الأقل.

وأقيمت الثلاثاء أول مباراة دون جمهور في إسبانيا وكانت مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين بفوز ريال سوسييداد على مضيفه إيبار 2-1، فيما كان من المقرر ان يفتتح ريال مدريد مباريات المرحلة الثامنة والعشرين على أرضه الجمعة ضد إيبار، باحثا عن العودة الى سكة الانتصارات ومحاولة استعادة الصدارة من غريمه برشلونة.

وجاء في بيان النادي الملكي "يعلن ريال مدريد ان عضوا في فريقنا الأول لكرة السلة أثبتت اصابته بفيروس كورونا. تم تنفيذ توصيات البقاء بحجر صحي بمفعول فوري، وطُبق هذا الاجراء على الفريق الأول في رياضتي كرة السلة وكرة القدم، نظرا لمشاركة الفريقين منشآت مدينة ريال مدريد".

وتابع بيان الفريق المتوج بطلا لأوروبا 13 مرة "بالاضافة الى ذلك، تم اغلاق ملاعبنا للتدريب ويوصى بأن يبقى جميع موظفي النادي العاملين في مدينة ريال مدريد في حجر صحي".

وختم البيان بالاشارة الى الغاء مباراة فريق كرة السلة في بطولة "يوروليغ" اليوم ومباراة فريق كرة القدم الجمعة في الدوري المحلي.

وبموازاة ذلك، أعلنت رابطة الدوري انه "بالنظر الى الظروف المعروفة هذا الصباح، في اشارة الى الحجر الصحي في ريال مدريد والحالات الايجابية المحتملة في أندية أخرى.. توافق الرابطة على تعليق المباريات لمرحلتين على الأقل".

تابع "سيتم اعادة تقييم القرار المذكور بعد الانتهاء من الحجر الصحي في الاندية المتأثرة والمواقف الأخرى المحتملة".

وأقيمت حتى الآن 27 مرحلة من دوري كرة القدم، ويتصدره برشلونة، حامل اللقب في آخر موسمين، بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

ولم يهنأ فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان طويلا بتصدره الترتيب عقب فوزه بالـ"كلاسيكو" 2-صفر مطلع الشهر الحالي، إذ تنازل عنها سريعا للنادي الكاتالوني بخسارته الأحد أمام ريال بيتيس 1-2.

Advertisements

وكان ريال مدريد يستعد لخوض مواجهة مضيفه مانشستر سيتي الانكليزي الثلاثاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته ذهابا على أرضه 1-2.

وكانت رابطة الدوري أعلنت الثلاثاء في بيان اقامة مباريات الدرجتين الاولى والثانية دون جماهير بسبب الفيروس، قبل ان يعلن الاتحاد المحلي الأربعاء تعليق كامل مباريات اندية الهواة.

وبحسب احصائيات وزارة الصحة مساء الاربعاء، أصيب 2140 شخصا في اسبانيا بالفيروس فيما لقي 48 حتفهم. وتعد اسبانيا من اكثر الدول المتضررة من الفيروس في العالم والثانية في أوروبا بعد إيطاليا.

كما قرر الاتحاد المحلي الاربعاء تأجيل نهائي مسابقة كاس الملك بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو الذي كان مقررا في 18 نيسان/أبريل المقبل.

واتخذ القرار الأربعاء بعد اجتماع بين مسؤولي الاتحاد ورئيسي الناديين الباسكيين المعنيين بالمباراة وغير الراغبين بخوضها دون جماهير.

ولم يتم الاعلان عن الموعد الجديد للمباراة، لكن بحسب الصحف المحلية سيكون أحد الاحتمالات في الاسبوع الذي يلي ختام الدوري، أي في 30 أيار/مايو ودائما في الملعب الاولمبي "لا كارتوخا" في إشبيلية.

وقال رئيس الاتحاد لويس روبياليس "الهدف أن تكون لا كارتوخا ممتلئة بالجماهير".

مواضيع قد تهمك :