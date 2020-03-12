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الأهلي يعتذر عن عدم استقبال أعضائه بسبب سوء الأحوال الجوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي اعتذار النادي عن عدم استقبال أعضائه اليوم حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة.

وأضاف أن القرار يشمل فروع الأهلي الثلاثة لتأمين سلامة الجميع وسوف يكون هناك تقييم للموقف خلال الساعات القادمة.

وتابع: "عندما يتوفر المناخ المناسب ولا تكون هناك اية خطورة على الأعضاء سيتم الاعلان عن استقبالهم في الفروع الثلاثة في الوقت الذي يريدونه بما يتفق مع المواعيد الثابتة المقررة من ادارة النادي في السابق".

وتمنى مرجان السلامة لكل ابناء الوطن وأن تمر هذه العاصفة على خير وتنعم مصر بالأمن والأمان دائما.

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وكان نادي الزمالك قد أتخذ أيضاًَ قراراً بعدم استقبال اعضاؤه اليوم الخميس وغداً الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

 

 

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