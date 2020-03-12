شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. صدمة طبية جديدة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة خالد محمود طبيب الأحمر، من أجل الاستفسار عن آخر تطورات أحد لاعبى الوسط فى صفوف الأحمر، وإمكانية لحاقه بالأدوار النهائية لدورى أبطال أفريقيا.

وكان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى كشف أن الجهاز الفنى واللاعبين أغلقوا تماما صفحة مباراة سموحة التى أقيمت أمس فى الجولة 18 من منافسات الدورى الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

وأكد فايلر: "لدينا مباراة مهمة للغاية أمام إنبى بعد غدٍ، ومن ثم نتطلع لتحقيق الفوز بها، لاستعادة الانتصارات من جديد".

Advertisements

وأوضح أن الأهلى استفاد من مباراة سموحة أمس بعدما وضع الجهاز الفنى يده بشكل جيد جدا على الإيجابيات والسلبيات؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد للمرحلة المقبلة، مضيفاً: "لدينا العديد من الارتباطات المهمة فى مسابقة الدورى خلال الأيام المقبلة، ومن ثم علينا التركيز فى هذا الأمر؛ من أجل استعادة الانتصارات من جديد".

وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلى فريقه من السقوط فى بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر فى الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدورى الممتاز.

وسجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلى من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 49 نقطة ويبقى فى القمة، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع.