شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. المنتخب يصدم رمضان صبحى وحسين الشحات قبل معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر على قرار نهائى بشأن رمضان صبحى وحسين الشحات لاعبى الأهلى من حسابات المعسكر المقبل لخوض مباراتى توجو يومى 26 و29 مارس الجارى.
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وكان الجهار الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قد أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل التى جاءت كالتالى: أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى).
وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجارى وهو موعد انطلاق المعسكر، قبل 3 أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.
واستبعد البدرى 8 عناصر أخرى من المحترفين يأتى على رأسهم محمد الننى نجم بشكتاش التركى والمنتقل إلى الفريق هذا الموسم على سبيل الإعارة من أرسنال، على الرغم من تألقه مع فريقه فى الفترة الأخيرة، بجانب كل من أحمد المحمدى مدافع أستون فيلا الذى ساهم في قيادة فريقه إلى نهائي كأس رابطة المحترفين بصناعة هدف قاتل ضد ليستر سيتي لزميله تريزيجيه في نصف النهائي، بالإضافة إلى ثنائي اليونان علي غزال وعمرو وردة في لاريسا وكريم حافظ مدافع ملطية سبور التركي وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي وسام مرسي لاعب وسط ويجان الإنجليزي وحسين السيد مدافع الصفاقسي التونسى.
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