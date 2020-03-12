شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتدرب الأهلى فى الصالة المغطاة غداً بسبب ظروف الطقس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من عدم الاستقرار فى درجات الحرارة تضرب مصر حالياً، الأمر الذى تسبب فى تأجيل مباريات بطولة الدورى العام اليوم، وعدم خوض الفريق الأحمر لتدريباته قبل مواجهة إنبى المقرر إقامتها بعد غد السبت.

وواجه الأهلى سموحة أمس فى بطولة الدورى العام على ملعب استاد القاهرة وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين ليحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم، إلا أن هيئة الأرصاد تتوقع استمرار موجة الطقس السيئ غداً، فى الوقت الذى لا يملك الأهلى رفاهية إلغاء المران كونه أصبح التدريب الوحيد المتاح للفريق قبل مواجهة إنبى.

ويدرس الجهاز الفنى للأهلى أداء مران الغد فى الصالة المغطاة حال استمرار الطقس السيئ، على أن يتوجه بعدها الفريق لأحد الفنادق للدخول فى معسكر هناك قبل مواجهة إنبى فى الدورى العام بعد غد السبت.

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وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلى فريقه من السقوط فى بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر فى الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن، فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح.