- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدوري الاسباني بسبب فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل
الخميس 12 مارس 2020
صورة أرشيفية
اتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الأندية في الدوري بعد انتهاء اجتماعهما منذ قليل، قرارًا بتأجيل بطولتي الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية على الأقل لمدة جولتين مقبلتين.
وجاء القرار بناءً على توصيات قد خرجت بالأمس من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، كوفيد 19، في العديد من المدن بالبلاد.
ولفت البيان الرسمي لرابطة الدوري الإسباني إلى أن سيكون هناك قرارًا جديدًا بعد تقييم الحالة في الأندية بعد خضوع جميع الحالات المشتبه فيها للكشف الطبي من خلال الحجر الصحي.
وتعمل جميع المؤسسات المعنية في إسبانيا على الحد من ظاهرة انتشار الوباء الفيروسي بين الأفراد، حيث اتخذت قبل يومين قرارًا بإقامة مباريات الدوري الإسباني بدون جماهير في الجولتين المقبلتين، لكنه لم يكن قرارًا كافيًا بتوصيات من وزارة الصحة للاتحاد الإسباني.
الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قد أعلن دخول جميع اللاعبين في كل الأقسام الرياضية للحجر الصحي لمدة 15 يومًا، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا بفريق كرة السلة خلال الساعات الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل الدوري الاسباني بسبب فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.