الامارات | عاجل.. حجر صحي على ريال مدريد بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حجر صحي على ريال مدريد بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم رسمياً، فرض حجر صحي على كامل أفراد النادي بجميع ألعابه بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني إلى تعليق مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) للمرحلتين المقبلتين على الأقل.

وأقيمت الثلاثاء أول مباراة دون جمهور في إسبانيا، وكانت مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين بفوز ريال سوسييداد على مضيفه إيبار 2-1، فيما كان من المقرر ان يفتتح ريال مدريد مباريات المرحلة الثامنة والعشرين على أرضه غدا ضد إيبار، باحثا عن العودة الى سكة الانتصارات ومحاولة استعادة الصدارة من غريمه برشلونة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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