شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إيقاف الدوري الإسباني لأجل غير مسمى بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميًا اليوم الخميس، تأجيل بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم «لاليجا» إلى أجل غير مسمى بعد انتشار فيروس كورونا في العديد من المدن الإسبانية.

ونشر الموقع الرسمي لـ«لاليجا» بيانًا رسميًا قال فيه: «بالنظر إلى الظروف المعروفة هذا الصباح، في إشارة إلى الحجر الصحي الذي تم إنشاؤه في ريال مدريد والإيجابيات المحتملة في لاعبين من أندية أخرى، وانتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19، ووفقاً للتدابير المنصوص عليها في المرسوم الملكي 664/1997 المؤرخ 12 مايو، يوافق (لاليجا) على تعليق الجولتين القادمتين على الأقل».