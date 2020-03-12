شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يخضع لحجر صحي بعد اكتشاف إصابة لاعب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي ريال مدريد الإسباني، إخضاع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالإضافة إلى لاعبي كرة السلة لحجر صحي، وذلك بعد تأكد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بالنادي بفيروس كورونا.

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وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الخميس، إن جميع فرق نادي ريال مدريد الرياضية خاصة كرة القدم وكرة السلة سيدخلون الحجر الصحي من أجل الخضوع للكشف الطبي الشامل بعد الكشف عن إيجابية عينة أحد لاعبي كرة السلة بالنادي وتأكد إصابته بفيروس كورونا.

وأصدر النادي بيانًا نشره عبر موقعه الرسمي قال فيه: «أثبتت الاختبارات إيجابية اختبار فيروس كورونا كوفيد 19.. منذ ذلك الحين، تم تقديم التوصية بالحجر الصحي للفريق الأول لكرة السلة والفريق الأول لكرة القدم، بالنظر إلى أن الفريقين يشتركان في المرافق في سيوداد ريال مدريد».

وأضاف البيان: «وبالمثل تقرر إغلاق مرافق مدينتنا الرياضية ويوصى أيضًا بأن يظل جميع أفراد فريق ريال مدريد الذين يقدمون خدماتهم في مدينة ريال مدريد في الحجر الصحي، لن يتم لعب المباريات التي كانت مقررة اليوم وغدًا».