شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتحفظ على استقالة مجلس «حلبية».. وعرض قطرى يهدد استمرار «وادى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على قبول الاستقالة التي تقدم بها أعضاء مجلس إدارة النادى المصرى، خلال الأيام الماضية، اعتراضًا على الهجوم الذي يتعرض له مسؤولو النادى من جانب الجماهير.

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جاء ذلك من أجل الحفاظ على استقرار النادى، خاصة أن الفترة الحالية تحتاج تكاتف الجميع من أجل عودة الفريق مرة أخرى لاستعادة الانتصارات.

وعلمت «المصرى اليوم» أنه من المفترض أن يعقد محافظ بورسعيد جلسة مع أعضاء مجلس الإدارة خلال الساعات الحالية- وقت مثول الجريدة للطبع- لإقناعهم بالعدول عن الاستقالة، خاصة أن الوقت غير مناسب لرحيل المجلس.

من جهة أخرى، تلقى محمود وادى، مهاجم الفريق الفلسطينى، عرضًا من أحد الأندية القطرية للرحيل إليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأبدى اللاعب مرونة في الرحيل عن المصرى، ولاسيما في ظل الأزمات التي تلاحق النادى على المستويين الفنى والإدارى، ومن المقرر أن يعقد وادى دجلة مع محمد الخولى، نائب رئيس النادى، جلسة لمعرفة الشروط المادية من أجل السماح له بالرحيل، خصوصًا أنه لا يزال مرتبطًا بعقد مع الفريق لعدة مواسم، فيما يحسم طارق العشرى، المدير الفنى للفريق، الموقف النهائى للاعب سواء بالموافقة على رحيله أو التمسك ببقائه.