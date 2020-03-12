شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تحاصر الإسماعيلى قبل مواجهة الرجاء فى البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حاصرت الأزمات الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، قبل مواجهة الرجاء المغربى، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد محمد الخامس في المغرب، في إطار مباريات العودة للدور قبل النهائى للبطولة العربية، وذلك بعدما تأكد غياب الثنائى فخرالدين بن يوسف وباهر المحمدى عن المواجهة بسبب الإصابة التي تعرضا لها في مباراة الجونة، التي أُقيمت الإثنين الماضى، وذلك بعد تأكيدات الدكتور أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبى، غياب «المحمدى»، بعد تعرضه لتمزق في أربطة الركبة، مشيرًا إلى أنه يحتاج ما بين 3 أسابيع وشهر قبل العودة إلى التدريبات، بالإضافة إلى التونسى فخرالدين بن يوسف، بعد تعرضه لشد من الدرجة الثانية في الخلفية، واحتياجه فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع قبل الانتظام في التدريبات.

فيما تطير بعثة الفريق إلى المغرب، اليوم الخميس، حيث تتحرك البعثة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا إلى مطار القاهرة استعدادًا لاستقلال الطائرة المتوجهة إلى المغرب في السابعة مساء استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى، حيث من المنتظر أن يعلن الجهاز الفنى قائمة الفريق اليوم قبل السفر إلى كازابلانكا.

من جهة أخرى، رهن مجلس إدارة النادى، برئاسة إبراهيم عثمان، الإفراج عن المستحقات المتأخرة للاعبين بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الرجاء والتأهل لنهائى البطولة، وذلك بعد قرار تجميد المستحقات على ضوء النتائج السلبية التي يحققها الفريق في بطولة الدورى، وأيضًا الخروج من كأس مصر.