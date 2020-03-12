شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير القطبين تنتظر مواجهة مصرية خالصة تحمل الرقم «21» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير الكرة المصرية بشتى ميولها الدور نصف النهائى لرابطة دورى أبطال إفريقيا بالنسخة الجارية، عقب تأهل القطبين الأهلى والزمالك إلى هذه المرحلة، وضرب موعداً مع الثنائى المغربى الرجاء والوداد على بطاقتى الترشح للنهائى القارى. الأهلى أطاح بصن داونز من الدور ربع النهائى بعد الفوز بهدفين في القاهرة والتعادل الإيجابى في بريتوريا، في حين أزاح الزمالك الترجى التونسى من دور الثمانية وتمكن من التأهل على حساب بطل آخر نسختين للمسابقة، بعد فوز في القاهرة بثلاثية وخسارة غير مؤثرة في الإياب برادس بهدف دون رد. وتحلم جماهير مصر بنهائى إفريقى مصرى خالص يجمع قطبى الكرة المصرية، حيث لم يسبق وجود طرفين من بلد واحد في نهائى دورى الأبطال منذ إقامة النسخة الأولى من البطولة في عام 1964. وجمعت 20 مواجهة سابقة أندية الكرة المصرية في مسابقات القارة السمراء، حيث نستعرض في التقرير التالى ما حدث في المباريات العشرين. باكورة المواجهات المصرية- المصرية في المنافسات الإفريقية كانت في عام 1984 في نصف نهائى أبطال الكؤوس، والتى جمعت الأهلى بالمقاولون العرب، واستفاد الفريق الأحمر من قاعدة احتساب الهدف خارج حدود الملعب بهدفين عند التساوى في النتيجة، حيث تعادلا سلبياً في ملعبه وإيجابياً بنتيجة 1-1 في ملعب عثمان أحمد عثمان وتأهل إلى الدور النهائى. يعيد الأهلى السيناريو بحذافيره في نصف نهائى المسابقة نفسها عام 1986 أمام الإسماعيلى فيحسم التعادل السلبى لقاء القاهرة ويتأهل من قلب الإسماعيلية إلى النهائى بعدما فرض تعادلاً بنتيجة 1-1 على الدراويش.

مواجهة من العيار الثقيل تجمع الأهلى بالزمالك خارج حدود مصر على لقب السوبر الإفريقى في عام 1994، وبالتحديد في جوهانسبورج بجنوب إفريقيا، ويتمكن الزمالك من معانقة اللقب بهدف قاتل لأيمن منصور. الزمالك يعود للتتويج بالسوبر على حساب فريق شقيق مصرى آخر، وذلك في عام 1997 بالقاهرة بمواجهة المقاولون العرب، إثر ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بعد سيطرة التعادل السلبى على 120 دقيقة.

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مجموعات الكونفيدرالية نسخة 2005 تشهد صداما مصريا بين «أولاد العم» الإسماعيلى والمقاولون، وينتصر الذئاب في الإسماعيلية بنتيجة 3/2 ويثأر الدراويش في ملعب الجبل الأخضر وينتصرون بهدف نظيف.

من جديد تتواصل المواجهات المصرية الخالصة بالمنافسات الإفريقية، ويضرب الأهلى والزمالك موعداً من العيار الثقيل في نصف نهائى دورى الأبطال 2005 ويمر نجوم التتش إلى النهائى بالفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 4/1 في مجموع المباراتين، اللتين شهدتا تألقاً بارعاً للنجم محمد بركات وتسجيله ثلاثة أهداف.

موعد جديد بين القطبين في إفريقيا بمجموعات دورى الأبطال 2008، ويحسم الأهلى الفوز في اللقاء الأول بهدفين مقابل هدف، ويسيطر التعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما في اللقاء الثانى.

مرحلة المجموعات تجمع الأهلى والزمالك مجدداً في نسختى 2012 و2013 من دورى الأبطال، ويفوز الأحمر برأس أبوتريكة في الكلية الحربية، ويسيطر التعادل الإيجابى على موقعة البرج في 2012، في حين تقاسم القطبان مباراة الجولة الأولى في نسخة 2013 وصعق الأحمر نظيره الأبيض برباعية شهيرة في مواجهة الجونة بالجولة الخامسة وقع عليها كل من أحمد عبدالظاهر ومحمد أبوتريكة ووليد سليمان وأحمد فتحى للأهلى، بينما جاءت ثنائية الفارس الأبيض بإمضاء عمر جابر وأحمد حسن، في أكثر مواجهة مصرية خالصة ببطولات إفريقيا تشهد تسجيلاً للأهداف. ودوّن فريقا المصرى وبيراميدز آخر المواجهات المصرية التي تحمل النكهة الإفريقية قبل شهور قليلة ماضية خلال مشوارهما بمرحلة المجموعات للكونفيدرالية في نسختها الجارية، وتمكن بيراميدز من الفوز في المباراتين على أبناء بورسعيد بنتيجتى 2/1 و2/0 جامعاً النقاط الست.