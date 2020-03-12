تأجيل الدوري الاسباني بسبب فيروس "كورونا" اليمن العربي ـ متابعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

اتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الأندية في الدوري بعد انتهاء اجتماعهما منذ قليل، قرارًا بتأجيل بطولتي الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية على الأقل لمدة جولتين مقبلتين.



وجاء القرار بناءً على توصيات قد خرجت بالأمس من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، كوفيد 19، في العديد من المدن بالبلاد.

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ولفت البيان الرسمي لرابطة الدوري الإسباني إلى أن سيكون هناك قرارًا جديدًا بعد تقييم الحالة في الأندية بعد خضوع جميع الحالات المشتبه فيها للكشف الطبي من خلال الحجر الصحي.

وتعمل جميع المؤسسات المعنية في إسبانيا على الحد من ظاهرة انتشار الوباء الفيروسي بين الأفراد، حيث اتخذت قبل يومين قرارًا بإقامة مباريات الدوري الإسباني بدون جماهير في الجولتين المقبلتين، لكنه لم يكن قرارًا كافيًا بتوصيات من وزارة الصحة للاتحاد الإسباني.

الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قد أعلن دخول جميع اللاعبين في كل الأقسام الرياضية للحجر الصحي لمدة 15 يومًا، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا بفريق كرة السلة خلال الساعات الماضية.