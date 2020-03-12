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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المرشحين الأربعة لنيل جائزة أفضل لاعب في دور الـ 16 من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020
أعلن اتحاد اليويفا UEFA عن المرشحين الأربعة لنيل جائزة أفضل لاعب لهذا الأسبوع من مواجهات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، وهم مهاجم لايبزيغ مارسيل سابيتزر، مدافع باريس سان جيرمان خوان بيرنات، لاعب وسط أتالانتا جوسيب ايليسيتش وحارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك.
يُذكر أن سابيتزر سجل هدفين في مرمى توتنهام، وسجل بيرنات هدفا واحدا، بينما تألق ايليسيتش في مباراة أتالانتا وفالنسيا بأربعة أهداف، أما أوبلاك، قدم أداءا مميزا خلال مباراة ليفربول الأخيرة.
وقد تأهل أندية هؤلاء اللاعبين الأربعة إلى الدور المقبل.
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