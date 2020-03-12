المرشحين الأربعة لنيل جائزة أفضل لاعب في دور الـ 16 من دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

أعلن اتحاد اليويفا UEFA عن المرشحين الأربعة لنيل جائزة أفضل لاعب لهذا الأسبوع من مواجهات دور الـ 16 في ​دوري أبطال أوروبا​، وهم مهاجم ​لايبزيغ​ مارسيل سابيتزر، مدافع باريس سان جيرمان خوان بيرنات، لاعب وسط أتالانتا جوسيب ايليسيتش وحارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك.



يُذكر أن سابيتزر سجل هدفين في مرمى ​توتنهام​، وسجل بيرنات هدفا واحدا، بينما تألق ايليسيتش في مباراة أتالانتا وفالنسيا بأربعة أهداف، أما أوبلاك، قدم أداءا مميزا خلال مباراة ​ليفربول​ الأخيرة.

وقد تأهل أندية هؤلاء اللاعبين الأربعة إلى الدور المقبل.