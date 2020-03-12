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تأجيل مباريات الدوري الاسباني بسبب فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل مباريات الدوري الاسباني بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

قرّر ​الإتحاد الإسباني لكرة القدم​ تأجيل جميع مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية بسبب ​فيروس كورونا​.

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وجاء هذا القرار بعد إجتماع عُقد اليوم، وجاء بتوصية أغلب الأعضاء، خصوصا بعد إصابة أحد لاعبي لكرة السلة بالفيروس، ودخول جميع لاعبي فريق كرة القدم في الحجر الصحي على إثر ذلك.

وأشار الإتحاد الأوروبي إلى أنّ التأجيل سيستمر لمدّة أسبوعين على الأقل مع إحتمال التمديد لفترة أطول.

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن أمس إصابة لاعبه دانييلي روغاني بالفيروس ودخول كل اللاعبين في الحجر الصحي.

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