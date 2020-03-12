- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل مباريات الدوري الاسباني بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020
قرّر الإتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل جميع مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية بسبب فيروس كورونا.
وجاء هذا القرار بعد إجتماع عُقد اليوم، وجاء بتوصية أغلب الأعضاء، خصوصا بعد إصابة أحد لاعبي ريال مدريد لكرة السلة بالفيروس، ودخول جميع لاعبي فريق كرة القدم في الحجر الصحي على إثر ذلك.
وأشار الإتحاد الأوروبي إلى أنّ التأجيل سيستمر لمدّة أسبوعين على الأقل مع إحتمال التمديد لفترة أطول.
وكان نادي يوفنتوس قد أعلن أمس إصابة لاعبه دانييلي روغاني بالفيروس ودخول كل اللاعبين في الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل مباريات الدوري الاسباني بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.