شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريق ريال مدريد في الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020 أعلن نادي ​ريال مدريد​ أنه تم وضع الفريق في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، بعد أن أثبتت إصابة لاعب كرة السلة ضمن النادي بالفيروس القاتل، مما يعرض مواجهة مانشستر سيتي ضد فريق زين الدين زيدان في دوري الأبطال لخطر الإلغاء.

وبالتالي تم عزل فرق كرة القدم وكرة السلة في ريال مدريد لمدة 14 يومًا، بعد أن تم اختبار إصابة أحد أعضاء فريق كرة السلة بالفيروس. حيث يستخدم جميع اللاعبين نفس مرافق التدريب، مما يعني أن النادي بأكمله قد تم إغلاقه.

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