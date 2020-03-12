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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يبلغ يوفنتوس بعدم عودته إلى تورينو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020
كشفت صحيفة توتو سبورت الايطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أبلغ ناديه يوفنتوس بأنه لن يعود في الوقت الراهن إلى تورينو وسيبقى في البرتغال بعد خبر إصابة زميله دانييلي روغاني بفيروس كورونا، ما يعني غيابه عن لقاء ليون في إياب الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في حال إستمرت قائمة.
وأوضحت الصحيفة أن رونالدو أبلغ إدارة البيانكونيرو بأنه لن يعود قبل أن تعود حالة الهدوء إلى إيطاليا.
وكان الإتحاد الايطالي قد قرر تأجيل جميع مباريات الدوري الايطالي إلى الثالث من شهر نيسان مبدئيا.
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