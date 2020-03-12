شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يبلغ يوفنتوس بعدم عودته إلى تورينو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020 كشفت صحيفة توتو سبورت الايطالية أن النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ قد أبلغ ناديه ​يوفنتوس​ بأنه لن يعود في الوقت الراهن إلى تورينو وسيبقى في البرتغال بعد خبر إصابة زميله دانييلي روغاني بفيروس كورونا، ما يعني غيابه عن لقاء ليون في إياب الدور الـ16 من ​دوري أبطال أوروبا​ في حال إستمرت قائمة.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو أبلغ إدارة البيانكونيرو بأنه لن يعود قبل أن تعود حالة الهدوء إلى إيطاليا. وكان الإتحاد الايطالي قد قرر تأجيل جميع مباريات ​الدوري الايطالي​ إلى الثالث من شهر نيسان مبدئيا.

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