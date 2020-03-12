فيروس "كورونا" يوقف دوري السلة الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أنها ستوقف البطولة، بسبب إصابة أحد لاعبي يوتا جاز بفيروس كورونا.



وجاءت عينة أحد اللاعبين إيجابية، قبل لحظات من انطلاق مباراة جاز ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر، الليلة الماضية.

وذكرت الرابطة أن اللاعب المصاب بالفيروس لم يكن في الملعب.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن الفرنسي رودي جوبير هو المصاب بفيروس كورونا.

وقالت الرابطة في بيان "رابطة دوري كرة السلة الأمريكي قررت إيقاف البطولة بعد مباريات الليلة حتى إشعار آخر".

وتابعت "رابطة الدوري ستستغل هذا التوقف لتحديد الخطوات التالية فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا".

وقال جاز في بيان بموقعه الرسمي في الإنترنت "عينة أحد لاعبي يوتا جاز جاءت سلبية للإنفلونزا والتهاب الحلق وعدوى الجهاز التنفسي، تراجعت الأعراض على مدار اليوم لكن في إجراء وقائي وبالتشاور والتعاون مع الجهاز الطبي لدوري السلة الأمريكي ومسؤولي الصحة في أوكلاهوما، قررنا خضوعه لكشف لفيروس كوفيد 19".

وأضاف "النتيجة الأولية جاءت إيجابية، قبل انطلاق مباراة يوتا جاز ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر مباشرة، لذا قررت رابطة الدوري تأجيل المباراة".

وتابع "اللاعب تحت رعاية مسؤولي الصحة في أوكلاهوما سيتي، بالتعاون مع رابطة الدوري ومسؤولي الولاية سنقدم المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".