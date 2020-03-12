صدمة طبية جديدة في الأهلي

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جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل الاستفسار عن أخر تطورات إصابة حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، وإمكانية لحاقه بالأدوار النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد خالد محمود، أن البرنامج العلاجي للاعب حمدي فتحي يسير بشكل جيد حتى الوقت الجاري، وأن اللاعب ينفذ البرنامج التأهيلي الذي حدده له الخبير الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

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وتابع أن فتحي، يقوم بأداء جلسة علاج طبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة، والمشي حول ملعب التتش، تحت إشراف ومتابعة من الجهاز الطبي بالنادي.

وأختتم طبيب الأهلي جلسته مع فايلر أن إمكانية لحاق اللاعب بنهائيات دوري أبطال أفريقيا، ضعيفة للغاية بحسب البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب.