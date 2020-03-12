حمادة صدقي يكشف دوره في تغيير طريقة لعب سموحة بعد رحيل حسام حسن

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جدة - عمرو شويل أعرب حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة عن رضاه على الأداء الذي ظهر به فريقه أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة 18 من عمر الدوري المصري، والمستوى الذي كان عليه فريقه وهدد مرمى الفريق الأحمر في العديد من الفرص.
قال صدقي في تصريحات خاصة: الفريق يجتهد ولا أعد بالوصول إلى مركز معين في الدوري، ولكن هدفنا تحقيق نتائج طيبة والتواجد في مكان يليق بنا.
وعن تغيير طريقة لعبه مع سموحة على عكس طريقة اللعب التي كان يؤدي بها الفريق تحت قيادة حسام حسن أكد: طبيعي الفريق كان يلعب بنظام معين وساعد فيها اللاعبين الذين تعودوا سريعا على طريقتهم ولديهم مرونة تكتيكية، وحسام حسن كان ناجح خاصة أنه كان يلعب بثلاثي دفاعي بطريقة 3/4/3 والتي تختلف مع طريقة لعبي 4/2/3/1 أو 4/3/3.
أشار إلى أنه يحاول الاعتماد على اللعب بطريقة لعب 4/2/3/1 ومشتقاتها وهي ما حاولت تدريب اللاعبين عليها ونجحوا في استيعاب فكري وتطبيقه بشكل جيد في مباراة الأهلي، وتمكنوا من فتخطي أزمة الراحة الطويلة التي حصل عليها اللاعبين.
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