شكرا لقرائتكم حالة الطقس السيء تتسبب في تأجيل مباريات الدوري ووقف التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة تضرب مصر حالياً، الأمر الذي تسبب في تأجيل مباريات بطولة الدوري العام اليوم، وكان أحد أسباب عدم خوض الفريق الأحمر لتدريباته قبل مواجهة انبي المقرر اقامتها بعد غداً السبت.

وواجه الأهلي سموحة أمس في بطولة الدوري العام على ملعب ستاد القاهرة وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين ليحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم ، إلا أن هيئة الأرصاد تتوقع استمرار موجة الطقس السيء غداً، في الوقت الذي لا يملك الأهلي رفاهية الغاء المران لكونه أصبح التدريب الوحيد المتاح للفريق قبل مواجهة انبي.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي أداء مران الغد في الصالة المغطاة حال استمرار الطقس السيء، على أن يتوجه بعدها الفريق لأحد الفنادق للدخول في معسكر هناك قبل مواجهة انبي في الدوري العام بعد غداً السبت.

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وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن، فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح.