شكرا لقرائتكم مصر تستعد لاستضافة نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ملف التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لإستضافة نهائي دورى أبطال افريقيا في نسخته الحالية.

وتشهد الجلسة الأخيرة التي جمعت عمرو الجناينى مع وزير الرياضة وسكرتير عام الكاف الثلاثاء الماضى، لتفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي، التشاور حول هذا الأمر ، ومن المقرر أن يتقدم اتحاد الكرة بطلب خلال الساعات المقبلة لإستضافة هذا الحدث.

والتقى مساء الثلاثاء الماضى، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المغربي عبدالمنعم باه، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي، وبحضور كل من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأنطوني بافلو، نائب السكرتير العام، و أشطا صالح مديرة الشئون القانونية، ومروة حسام مديرة الموارد البشرية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم .

تناول الاجتماع دعم الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لكافة أنشطة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكذلك تفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي آخر خلال خمسة عشر يومًا، يضم وفدا من وزارة الرياضة، ووفدا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يهدف إلى تسهيل كل الأمور المتعلقة بدعم أنشطة الاتحاد.

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وفي هذا الصدد أكد وزير الرياضة على تقديم كامل الدعم للاتحاد من أجل تطوير كرة القدم الأفريقية، مع توفير كل التسهيلات وإزالة العقبات التي من الممكن أن تحول دون تحقيق هذا التطوير.

وأضاف صبحي أن الدولة المصرية تدعم كل أنشطة الاتحاد الأفريقي بعد توقيع عقد المقر الجديد، لافتًا إلى أن مصر هي الداعم الأكبر لكل الاتحادات الافريقية في مختلف الرياضات.

فيما أعرب سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بهذا الدعم من قبل وزارة الشباب والرياضة، موضحًا أن نجاح البطولات الأفريقية التي أقيمت في مصر قد فاقت النجاح المتوقع بعد تنظيمها لبطولة الأمم الأفريقية رقم 32 للكبار، وبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي فاز بها المنتخب المصري، وكذلك مسابقة الأفضل في افريقيا التي أقيمت في مدينة الغردقة.

واختتم "عبدالمنعم باه" بتقديم الشكر لوزير الرياضة، على تسهيل إقامة كل موظفي الاتحاد الأفريقي، وبما تتضمنه اتفاقية المقر والدعم الحكومي الكبير للاتحاد.

ويلتقى نادى الزمالك نظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا، كما يواجه الأهلى نظيره الوداد المغربى فى نفس الدور