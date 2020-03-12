شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى يشكر جماهير الإسماعيلى على حضورها مران الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكر صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، الجماهير التي احتشدت في المران الأخير للفريق قبل مغادرة الإسماعيلية لمواجهة الرجاء المغربي.

وأكد المنياوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حرصت علي فتح ابواب الاستاد للجماهير حتي تدعم اللاعبين وتوجه لهم رسائل قوية قبل موقعة الحسم مع بطل المغرب ".

وأوضح مدير الكرة بالإسماعيلي: "ما شاهدناه من دعم ومؤازرة من الجماهير جعل معنويات اللاعبين في السماء ولن نفرط في التأهل للمباراة النهائية لكأس العرب حتي تكون اجمل هدية للجماهير العاشقة للدراويش".

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مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وأخطر الاتحاد العربى لكرة القدم النادى الإسماعيلى بإقامة مباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية بدون جمهور، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).