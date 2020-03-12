شكرا لقرائتكم أول رد فعل من الأهلى تجاه رامى ربيعة بعد الطرد أمام سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، تغريم رامى ربيعة مدافع الفريق مالياً، بعد طرده أمام سموحة وفقاً للائحة، التى تنص على خصم من راتب أى لاعب يتعرض للطرد فى مباريات الفريق.

ورغم أن طرد رامى ربيعة لم يكن للاعتراض أو ما شابه ولكنه جاء لمنع هجمه خطيرة للفريق السكندري، إلا أن جهاز الكرة رفض استثناء المدافع الدولى، خاصة أن اللعبة كانت لا تستدعى ذلك التصرف الذى تسبب فى استكمال الفريق للمباراة منقوصاً لقرابة النصف ساعة وفقاً لرؤية الإدارة الحمراء.

وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلى فريقه من السقوط فى بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محليا، بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر فى الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدورى الممتاز.

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وكان الغينى يوسف ديوب سجل هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلى من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 49 نقطة ويبقى فى القمة، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى،محمد هاني، أحمد فتحى، أيمن أشرف ورامى ربيعة، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة، حسين الشحات ومروان محسن، فيما ضم تشكيل سموحة، كلاً من: الهانى سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدى ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح.