شكرا لقرائتكم فايلر: أغلقنا صفحة سموحة ونركز على عودة الانتصارات أمام إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن الجهاز الفنى واللاعبين أغلقوا تماما صفحة مباراة سموحة التى أقيمت أمس فى الجولة 18 من منافسات الدورى الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

وأكد فايلر: "لدينا مباراة مهمة للغاية أمام إنبى بعد غدٍ، ومن ثم نتطلع لتحقيق الفوز بها، لاستعادة الانتصارات من جديد".

وأوضح أن الأهلى استفاد من مباراة سموحة أمس بعدما وضع الجهاز الفنى يده بشكل جيد جدا على كافة الإيجابيات والسلبيات؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد للمرحلة المقبلة، مضيفاً: "لدينا العديد من الارتباطات المهمة فى مسابقة الدورى خلال الأيام القادمة، ومن ثم علينا التركيز فى هذا الأمر؛ من أجل استعادة الانتصارات من جديد".

Advertisements

وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلى فريقه من السقوط فى بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر فى الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدورى الممتاز.

وسجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلى من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 49 نقطة ويبقى فى القمة، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع.