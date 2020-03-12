شكرا لقرائتكم حمادة صدقي : تأثرنا بالغيابات أكثر من الأهلي وهذا سر تفوق سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة على الأداء الذي ظهر عليه في مباراته ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة 18 من عمر الدوري المصري.

قال صدقي في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": اللاعبين كانوا في حالتهم وسموحة كان متفوقا في أوقات كثيرة بالمباراة وتمكننا من صناعة عدة فرص، كما أنه كان لديه رغبة في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، وحزين لفقدان نقطتين أمام الأهلي.

شدد على أن لاعبيه نفذوا تعليماته بشكل جيد وقدموا مستوى طيب في الوقت الذي كنت متخوفا من ابتعاد الفريق عن خوض مباريات رسمية لمدة شهر كامل، وهو ما دفعني لبذل جهدا مع الفريق من أجل رفع الحالة البدنية للاعبين ومجاراة الأهلي الذي كان الأفضل فنيا بسبب الحالة المعنوية المرتفعة والثقة بعد المستويات القوية التي يقدمها محليا وإفريقيا.

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أوضح أن الجميع يتحدث عن حالة الإجهاد والغيابات التي يعيشها الأهلي في الوقت الذي كانت فيه غيابات سموحة أكثر تأثيرا حيث أفتقد 4 لاعبين أساسيين مثل صلاح محسن وناصر ماهر ومحمد عبد المنعم وناصر ماهر، بخلاف وجود ثنائي يشارك لأول مرة منذ فترة طويلة وهما ديريك تسامبي وايمومو، وأعديت اللاعبين بالشكل المطلوب لخوض هذه المباراة.

استطرد: كنت متخوفا من فترة توقف فريق سموحة الطويلة، وهو نفس تأثير الإجهاد عند لاعبي الأهلي، ولكن اللاعبين أدوا المطلوب منهم ونفذوا التعليمات، وهذه المعضلة دفعتني لوضع برنامج إعداد بموجبه خاض الفريق 4 مباريات ودية بواقع مباراتين مع فرق الدوري الممتاز ومثلهما مع فرق الدرجة الثانية.