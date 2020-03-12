شكرا لقرائتكم انتعاش خزينة الزمالك بـ9 ملايين جنيه بعد اعتماد 300 عضوية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، اعتماد 300 عضوية جديدة خلال الفترة الحالية، حيث ستنتعش الخزينة البيضاء بـ9 ملايين جنيه، خلال الأسبوع المقبل، عبارة عن مقدم لتلك العضويات الجديدة التى وافق مجلس إدارة النادى الأبيض على اعتمادها خلال المرحلة القادمة.

بينما استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك إقامة مران الفريق فى الثانية ظهر غد الجمعة، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع عشر بالدورى الممتاز، ويستأنف الفريق استعداداته غدا لمباراة المصرى بعد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وأصدر اتحاد الكرة المصرى، قراره بتأجيل، مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى، والتى كان مقرر إقاماتها اليوم الخميس، فى تمام السابعة والنصف مساءً، على استاد المكس بالإسكندرية، وذلك بسبب الأحوال الجوية، حيث تم تأجيل 4 مباريات فى الدورى بين نادى مصر والإنتاج الحربى على استاد الكلية الحربية ومباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على استاد الجيش بالسويس ومباراة مصر المقاصة وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى على ستاد المكس بالإسكندرية فى ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام، حيث استقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل المباريات.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا وبعد غد السبت على ملعبه، على أن يتوجه الفريق الأبيض بعد مران السبت المقبل إلى الإسكندرية، من أجل دخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصرى التى ستقام المكس بالإسكندرية، فى اللقاء الذى يبحث فيه الفارس الأبيض عن تحقيق الانتصار من أجل تحسين أوضاعه فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز، بعدما حرص جهاز الزمالك على غلق ملف دورى أبطال إفريقيا وطالب جهاز الزمالك اللاعبين بضرورة التركيز التام خلال الفترة المقبلة فى بطولة الدورى بعد التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا حيث يبحث الأبيض عن التقدم فى جدول ترتيب الدورى الذى يحتل الفريق الأبيض، المركز الرابع به برصيد 28 نقطة.