شكرا لقرائتكم خالد الدوخي: الحكم حرم الهلال من ركلة جزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حكم لقاء الهلال وضمك، حرم متصدر ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، من ركلة جزاء.
وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: حرم فريق الهلال من ركلة جزاء، وذلك بعد تدخل مدافع ضمك على عمر خربين، وكان يجب أن يستعين الحكم بتقنية الفيديو.
وحول الحالات التي شهدتها مباراة النصر والرائد، أوضح: قرار الحكم كان صحيحا باحتساب هدف الرائد في الدقيقة 9، وأيضا قراره كان صحيحا في الدقيقة 17 بعدما احتسب ركلة جزاء للنصر، لأن ذراع لاعب الرائد كانت بعيدة عن جسمه.
وأضاف: قرار تقنية الفيديو أيضا كان صحيحا بإلغاء هدف الرائد في الدقيقة 52 لتسلل المهاجم، وبخصوص ركلة الجزاء في الدقيقة 56، تدخل تقنية الفيديو كان صحيحا بإلغاء ركلة الجزاء، لأن مدافع النصر لعب على الكرة دون أن يرتكب أي مخالفة ولم يشكل خطورة على لاعب الرائد، وأيضا هدف الرائد في الدقيقة 83، قرار الحكم كان صحيحا لوجود حالة تسلل.
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