شكرا لقرائتكم كورونا يضرب مدافع يوفنتوس الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، يوم الخميس، عن إصابة دانييلي روغاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا.
وقال يوفنتوس في بيان صحافي نشره عبر موقعه الرسمي: أظهر الاختبار أن نتائج فحص دانييل روغاني كانت إيجابية، وتأكد إصابته بفيروس كورونا، وهو حاليا بدون أعراض.
وأضاف البيان: يقوم نادي يوفنتوس لكرة القدم حاليًا بتفعيل جميع إجراءات العزل التي يتطلبها القانون، بما في ذلك أولئك الذين اتصلوا به.
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