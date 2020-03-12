شكرا لقرائتكم كورونا يضرب مدافع يوفنتوس الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، يوم الخميس، عن إصابة دانييلي روغاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا.

وقال يوفنتوس في بيان صحافي نشره عبر موقعه الرسمي: أظهر الاختبار أن نتائج فحص دانييل روغاني كانت إيجابية، وتأكد إصابته بفيروس كورونا، وهو حاليا بدون أعراض.

وأضاف البيان: يقوم نادي يوفنتوس لكرة القدم حاليًا بتفعيل جميع إجراءات العزل التي يتطلبها القانون، بما في ذلك أولئك الذين اتصلوا به.