بعد إصابة أحد لاعبى "ريال مدريد" بفيروس كورونا.. قرار مفاجئ للإتحاد الإسباني لكرة القدم

بعد اكتشاف وإصابة أحد لاعبى ريال مدريد لكرة السلة بفيروس كورونا، قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل رسمى إيقاف مسابقة الليجا ودورى الدرجة الأولى بسبب تفشى فيروس كورونا.



وأعلن لوريس روبياليس رئيس الإتحاد الإسباني اليوم الخميس، فى بيان رسمى، عن إيقاف الدورى الإسبانى الممتاز جولتين، ودورى الدرجة الأولى بعد تفشى فيروس كورونا، واكتشاف إصابة أحد لاعبى الملكى لكرة السلة بفيروس كورونا، فى انتظار تطور الأوضاع والسيطرة على الفيروس. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



ورفع نادى ريال مدريد الإسبانى حالة الطوارئ، بعد إصابة أحد لاعبى فريق السلة بفيروس كورونا المستجد "COVED 19".

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ووفقاً لما نشره برنامج "التشرينجيتو" الإسبانى فإن أحد لاعبى فريق ريال مدريد لكرة السلة إصيب بفيروس كورونا، وهو ما دفع النادى لإعلان حالة الطوارئ داخل المدينة الرياضية "الفالديبيابس".

وأضاف البرنامج أن نادى ريال مدريد قرر مغادرة جميع لاعبى كرة القدم وكرة السلة مقر التدريبات "الفالديبيباس" بعد إصابة لاعب السلة بفيروس كورونا، خاصة وأن القطاعين يتواجدان معا في منطقة واحدة.

وأوضح أن جميع لاعبي ريال مدريد في جميع القطاعات تحت الحجر الصحي على الاقل لمدة 15 يوم، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.