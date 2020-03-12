شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى ظل التقلبات الجوية: العاصفة البيضاء اجتاحت الملاعب فى شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل نادى الزمالك التقلبات الجوية الحالية التى تشهدها مصر للتذكير بالبطولات التى أحرزها النادى خلال شهر فبراير، وشبهها بالعاصفة التى أجتاحت الملاعب، حيث أحرز بطولتى السوبر الأفريقى بعد تغلبه على الترجى التونسى، والسوبر المصرى أمام الأهلى.

وكتب الحساب الرسمى للزمالك عبر موقع "إنستجرام"، تعليقا على صورة السوبر المصرى والأفريقى "العاصفة البيضاء اجتاحت الملاعب فى شهر فبراير وحصدت جميع البطولات".

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الزمالك على انستجرام

من ناحية أخرى تلقى نادى الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بإلزام النادى الأبيض بسداد 400 ألف دولار لصالح البرتغالى فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق الأبيض، وذلك إلى جانب معاونيه السابقين.

وتقدم مسئولو نادى الزمالك بطعن على ذلك الحكم مع التأكيد من جانب مسئولى قلعة ميت عقبة أن مستحقات فيريرا تم إيداعها فى حساب بنكى باسمه فى القاهرة، إلا أنه رفض استلامها، وأرسل الزمالك، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لتجنب أية عقوبات من لجنة الانضباط بشأن المستحقات الخاصة بالبرتغالى فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق، والذى طالب بالحصول على مكافآت الدورى والكأس المتوج بهما الفريق تحت قيادته.

كما جاء فى خطاب نادى الزمالك المرسل إلى فيفا أن جميع مستحقات فيريرا موضوعة فى حساب بنكى باسمه ولا يمكن للنادى سحبها مرة أخرى وإرساله له، إرفاق خطاب التحويل الخاص بحسابه في مصر الذى تم تحويل إليه تلك الأموال عندما رحل عن الفريق ورفض استلامها وتولى البرتغالى فيريرا فى شهر ديسمبر الماضى، تدريب سانتوس البرازيلى، وذكر النادى البرازيلى، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أن فيريرا وقع على عوقد توليه تدريب سانتوس لمدة موسم واحد وسيتولى فيريرا تدريب فريق سانتوس خلفًا لخورخي سامباولي الذي رحل عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.