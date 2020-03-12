شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. شوبير ينتقد لجنة الحكام بسبب سماعات الـvar القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير ما نشره ”الخليج 365” فى وقت سابق بشأن السماعات المستخدمة فى الدورى المصرى بعد تطبيق تقنية الفيديو، موضحا أن السماعات المستخدمة قديمة ولا تتيح لحكم الساحة التواصل مع حكم الفيديو فى الغرفة المخصصة له.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى، إن مباراة الأهلى وسموحة أمس بالدورى، كشفت عن مشكلة فى تطبيق تقنية الفيديو تتمثل فى عدم التواصل بين حكم الساحة وغرفة الفيديو بسبب استخدام سماعات قديمة.

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وكان ”الخليج 365” أول من أشار لهذا الأمر، حيث كشف مصدر بلجنة الحكام فى وقت سابق أن هناك عدة أسباب تهدد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر فى الدور الثانى.. وقال المصدر إن السبب الأول هو ضرورة إرسال الأندية موافقة إلى IFAB الجهة المسئولة عن تطبيق التقنية على تطبيقها فى مصر، والسبب الثانى هو عدم وصول السماعات الخاصة بالتقنية والتى يفترض إرسالها من جانب الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق الفيديو فى الدورى المصرى.



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وأضاف المصدر أن السبب الثالث هو تأخر وصول الدفعة الثانية من السيارات الخاصة بتقنية الفيديو، بعدما تسلم اتحاد الكرة 4 سيارات من قبل.